Muğla'da 20 ton sahte gübre ele geçirildi

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde piyasaya sürülmeye hazır 20 ton sahte gübre ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seydikemer'de Gübre Tanıma Sistemi'ne (GTS) kayıt olmayan sahte gübrenin piyasaya sürülerek, haksız kazanç elde edileceğini tespit etti. Kapsamlı çalışmanın ardından gübrenin tutulduğu depoya baskın yapan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Depodaki aramada 20 ton sahte gübreye el konuldu. Gözaltına alınan H.D. (36) ile F.T.'nin (40) polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN

2023-04-17 16:19:39



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