Bodrum'da bayram rezervasyonlarında doluluk yüzde 50'ye ulaştı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da, Ramazan Bayramı tatilinde, otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'ye ulaştı. Her bütçeye uygun tatil fırsatının olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Oteller hazır, açık olan otellerde müsaitlik mevcuttur. Kişi başı gecelik fiyatlar 2 bin 500 liradan başlıyor, 20 bin liralara kadar çıkıyor" dedi.

Ramazan Bayramı'nı turistik beldelerde geçirmek isteyenler, otellere rezervasyon yaptırdı. Okulların ara tatile girmesiyle 9 günlük bayram tatili fırsatı yakalayanlar, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'a rotayı çevirdi. İlçedeki otellerde doluluk oranı yüzde 50'lere ulaştı. Bayramda eğlence mekanlarında tanınan isimlerin sahneye çıkacağı ve kent genelinde de çeşitli etkinlerin yapılacağı belirtildi.

Bayram için otellerin hazır olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Ara tatilinin ve bayramın birleşmesiyle 9 günlük tatil imkanı hepimiz için bir avantaj. 9 günlük bayram tatilinde Bodrum'un değişik yerlerinde konserler verilecek ve oteller bu süre içerisinde hizmet verecek. Hava durumu da o dönemde iyi görünüyor. Bayram için rezervasyonlar elverişli. Bodrum'a gelmek isteyen misafirlerimiz, ilgili seyahat acentelerinden rezervasyonlar yapabilirler. Oteller hazır, açık olan otellerde müsaitlik mevcuttur. Açık olan otellerde doluluk oranı şu an yüzde 50 civarında. Kişi başı gecelik fiyatlar 2 bin 500 liradan başlıyor, 20 bin liralara kadar çıkıyor. Bayramda Bodrum'da tatil yapmak ayrıcalıktır" dedi.

İlçede yabancı pazarında da hareketliliğin sürdüğüne dikkati çeken Dengiz, "Sezonun ilk haftalarında, kente gelen uçaklarda yüzde 80 civarında doluluk oldu. Bu olumlu gelişme, her gün yurt dışından 4 sefer düzenlenmekte. Mayısın ilk haftalarında Rusya'dan uçuşlar başlayacak. Uçakların doluluğu konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Deniz ve hava yoluyla 1,5 milyon turistin gelmesini sezon başında hedeflemiştik. Bunu umarım yakalayacağız" diye konuştu.

'SEZON BAŞI OLDUĞUNDAN BAYRAMDA YÜKSEK BİR FİYAT ÖNGÖRÜSÜ YOK'

İlçede her bütçeye uygun tatil olanağı bulunduğunu ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de "Bodrum'da sezon başlıyor ama tam manasıyla başlaması nisan ayının sonunu bulur. 23 Nisan'da otellerin birçoğu açmış oluyor. Ay sonunda hepsi açılmış olacak. Umarım alt ve üstyapı sorunları biterse tüm misafirlerimizi iyi bir şekilde ağırlamış olacağız. Bodrum'da her zaman dış pazar önce başlıyor. Nisan ayında dış pazarda daha çok rehavet oluyor. İç pazarda ise genelde 3 ay gibi bir süre söz konusu. Talep şu an iç pazarda aşırı değil. İç pazar misafirlerimiz hep son dakikayı beklerler, buna da hazırlıklıyız. Geçmişte bayram yaza daha çok yaklaştığı için fiyatlar daha da yukarıya doğru seyrediyordu. Sezon başı olması sebebiyle bayramda yüksek bir fiyat öngörüsü yok. Her bütçeye uygun tatil fırsatı var" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-04-18 11:02:53



