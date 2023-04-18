Zehra'nın öldürülmesinde sanık işletmeci, cesedin videosu ile fotoğraflarını çekmiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zehra'nın öldürülmesinde sanık işletmeci, cesedin videosu ile fotoğraflarını çekmiş

DHA

Zehra'nın öldürülmesinde sanık işletmeci, cesedin videosu ile fotoğraflarını çekmiş


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Milas ilçesinde Zehra Bayır'ın (18) çalıştığı eğlence mekanda öldürülüp, cesedinin bahçedeki havuza atılmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. 3 kişinin tutuklandığı olayla ilgili iddianamede, sanık işletmecilerden İlimder İlter'in (24) telefonunun galerisinde, Bayır'nın sudan çıkartılmadan önce havuzda yatar vaziyette 5 saniyelik video kaydı ile 2 fotoğrafının olduğu belirtildi.
Olay, geçen yıl 24 Temmuz'da Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, bir eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre; işletme sahipleri, Bayır'a toplu para vereceklerini belirterek, hiç ödeme yapmadı. Bayır ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Bu sırada sert cisim ile başına vurulan Bayır, mekanın bahçesindeki havuza atıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Bayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası işletmenin ortakları İlimder İlter, Ömer İlter (45), garson Ünal Karakülah, Hatice K. (20), Taner K. (28) ve Milas Adliyesi'nde görevli katip Ahmet G. (42) gözaltına alındı. İlter kardeşler ile Karakülah tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Tolga Yamalı, olaya ilişkin 65 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede, İlimder İlter'in Zehra Bayır'ı cep telefonuna 'Komşu Barış abi' olarak kaydettiği belirtildi. İlter'in, Zehra ile yaptığı tüm yazışmaları telefonundan sildiğine de dikkat çekildi. İlter'in telefonunun galerisinde Bayır'nın sudan çıkartılmadan önce havuzda yatar vaziyette 5 saniyelik video kaydı ile 2 fotoğrafının olduğuna yer verildi.
FOTOĞRAFLARI AĞABEYİNE GÖNDERMİŞ
İlimder İlter'in videoyu tek başına olduğu bir zamanda çektiğinin vurgulandığı iddianamede; saat 19.23'te mekan önünde araçların beklediği yerin fotoğrafını çektiği, mekan işletmecilerine ait 6 farklı aracın olay yerine geldiğinin anlaşıldığı, kolluk görevlilerine ait bir aracın olmadığı da belirtildi. İddianamede; olayın önce mekan çalışanlarına haber verildiği, kolluk görevlilerine durumun daha sonra bildirildiğine dikkat çekildi. İddianamede; İlimder İlter'in Zehra'nın suda yüzüstü yatar vaziyetteyken çektiği fotoğrafları saat 20.15'te ağabeyi Ömer İlter'in telefonuna WhatsApp üzerinden gönderdiği de anlatıldı. İddianamede; İlter kardeşler hakkında 'kasten öldürme' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan Ünal Karakülah'a da 10 yıla kadar hapis; Ahmet G.'ye 15 yıla kadar hapis, Hatice K. ve Taner K.'ye ise 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-04-18 15:27:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te
YEREL HABERLER Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te
Muğla'da turşusu yapılan Datça çağla bademi yurt dışına ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Muğla'da turşusu yapılan Datça çağla bademi yurt ...
Muğla'da bayram tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Muğla'da bayram tedbirleri toplantısı ...
Bodrum'da 37 yıllık sahur geleneği devam etti
YEREL HABERLER Bodrum'da 37 yıllık sahur geleneği devam etti
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli ...
AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Mete, seçim çalışmalarını Köyceğiz ve Yatağan'da sürdürdü
YEREL HABERLER AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Mete, seçim ...
Bodrum'da bayram rezervasyonlarında doluluk yüzde 50'ye ulaştı
YEREL HABERLER Bodrum'da bayram rezervasyonlarında doluluk yüzde ...
Zehra'nın cinayet şüphelileri, ifade için zabıt katibinden yardım almış
YEREL HABERLER Zehra'nın cinayet şüphelileri, ifade için zabıt ...
Kavaklıdere'de çalıntı motosikletleri sattığı belirlenen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kavaklıdere'de çalıntı motosikletleri sattığı ...
Muğla'da 20 ton sahte gübre ele geçirildi
YEREL HABERLER Muğla'da 20 ton sahte gübre ele geçirildi
Fethiye'de geliri depremzedelere gönderilecek Yarımada Koşusu yapıldı
YEREL HABERLER Fethiye'de geliri depremzedelere gönderilecek ...
Datça'da polis ekipleri okul çevreleri ve servislerde denetim yaptı
YEREL HABERLER Datça'da polis ekipleri okul çevreleri ve servislerde ...
"Bodrum'un Derin Mavisi" kitabı tanıtıldı
YEREL HABERLER "Bodrum'un Derin Mavisi" kitabı tanıtıldı
Portekiz bayraklı kruvaziyer "Vasco Da Gama" Bodrum'da
YEREL HABERLER Portekiz bayraklı kruvaziyer "Vasco Da Gama" ...
AK Parti Adayı Mete, seçim çalışmalarını Marmaris'te sürdürdü:
YEREL HABERLER AK Parti Adayı Mete, seçim çalışmalarını Marmaris'te ...
Ralli şampiyonasında depremzede çocuklar için bir kamyon oyuncak toplandı 
YEREL HABERLER Ralli şampiyonasında depremzede çocuklar için bir ...
YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
YEREL HABERLER YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
Yolcu otobüsü alev alev yandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü alev alev yandı
BODRUM'A GELEN DEPREMZEDE KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ
YEREL HABERLER BODRUM'A GELEN DEPREMZEDE KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ
Bodrum'a gelen depremzede kazada yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Bodrum'a gelen depremzede kazada yaşamını yitirdi
Bodrum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bodrum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 6. ayak yarışları tamamlandı
YEREL HABERLER Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 6. ayak ...
2023 Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamındaki Rally Bodrum yarışı tamamlandı
YEREL HABERLER 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamındaki Rally ...
Bodrum'dan depremzede çocuklara 23 Nisan'da uçurtma ve bisiklet gönderilecek
YEREL HABERLER Bodrum'dan depremzede çocuklara 23 Nisan'da uçurtma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.