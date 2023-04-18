Uyuşturucu operasyonunda, açılmayan kapılar 'koçbaşıyla' kırıldı; 31 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın 4 ilçesinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere kapılar koçbaşıyla kırılarak girildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Datça, Marmaris, Menteşe ve Yatağan ilçelerinde Ramazan Bayramı öncesi piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber, Asayiş ve Olay Yeri Şube müdürlükleri, Datça, Menteşe, Marmaris ve Yatağan ilçe emniyet müdürlüklerinden 192 personel, 43 ekip, 2 Özel Harekat timi görev yaptı, 5 narkotik arama köpeği kullanıldı. Özel Harekat timleri, açılmayan kapıları koçbaşıyla kırıp içeri girdi. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 412 gram esrar, 205 gram metamfetamin, 117 gram skunk, 65 gram ketamin, 17 kök kenevir bitkisi, 151 sentetik hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 15 mermi geçirildi.
Gözaltına alınan 31 şüphelinin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-04-18 17:58:37
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