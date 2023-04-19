Bodrumspor evindeki hasreti bitirecek



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmandaki son 3 maçı kazanıp bitime 5 hafta kala Play-Off hattındaki yerini korumasına rağmen evinde 3 maçtır galip gelemeyen Bodrumspor, pazar günü düşme hattındaki Altaş Denizlispor önüne mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Evindeki son galibiyetini 5 Mart'ta Altay'ı 2-0 yenerek alıp ardından Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilirken, Erzurumspor'la 0-0, 2 farklı öne geçtiği Pendikspor'la 2-2 berabere kalan yeşil-beyazlı ekip, taraftarı önündeki hasrete son vermeye çalışacak.

CELAL DUMANLI TAKIMDAN EMİN

Ligde 52 puanla 7'nci sırada yer alan Bodrumspor'da 2 galibiyet ile Play-Off'u garantileyeceklerini söyleyen takımın altyapı patentli ismi Celal Dumanlı, "Son Tuzlaspor maçında saha ve zemin bizim ve rakibimiz için sıkıntılıydı. Önemli olan oradan 3 puanla ayrılmaktı ve bunu da başardık. İçerideki maçlarda şansızlık oluyor ve bunu kırmamız lazım. Son dakika gollerle berabere kalıyor ya da mağlup oluyoruz. Dışarıda oynadığımız oyunları içeri de yansıtıyoruz ama sonunu getiremiyoruz. Ligin boyu kısalmaya başladı ve son 5 hafta kaldı. Bu 5 haftada Play-Off potası içerisinde kalmaya çalışacağız. Yukarıdaki hat daraldı ve kızışmaya başladı. Önümüzdeki 2 maçı da alırsak büyük ihtimalle Play-Off'u garantileyeceğiz. Maçlara iyi hazırlanıp kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.

SÜLEYMAN ÖZDAMAR: 5 FİNAL KALDI

Kalan maçlarda galibiyete inandıklarını belirten Süleyman Özdamar ise, "6 final maçımız vardı. Geçen hafta onlardan biri olan Tuzlaspor maçını kazandık. Zor bir maçtı. Bu hafta da matematiksel Denizlispor ile oynayacağız. Bu tarz maçlar her zaman çok daha zor olur. Onun için rehavete kapılmamız ve iyi konsantre olmamız gereken bir maç olacak. Bu maçı alıp kalan 4 maçımızı da en iyi şekilde tamamlayıp Play-Off iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Göztepe ve Altınordu maçlarını içeride oynayacağız. İç sahada galibiyet anlamında bazen yaşadığımız sıkıntının sebebinin ne olduğunu takım olarak anlamış değiliz. Aramızda konuşuyoruz. Kalan maçlarımızda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. En iyi şekilde Bodrumspor'u temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdmandan detay

Celal Dumanlı ve Süleyman Özdamar röp

Genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2023-04-19 12:08:41



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