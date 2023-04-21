Bodrumspor seri istiyor

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BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenerek Play-Off potasındaki yerini koruyan Bodrumspor, pazar günü evinde oynayacağı Alteş Denizlispor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Sıralamada 52 puanla 7'nci basamakta yer alan yeşil-beyazlıların teknik direktörü İsmet Taşdemir, kazanıp camiaya çifte bayram yaşatmak istediklerini söyledi. Rakipleri Denizlispor'un da küme düşmemek için mücadele edeceğini ifade eden Taşdemir, "Denizlispor'a saygı duyuyoruz. Ancak biz hedefleri olan bir takımız. Tuzlaspor galibiyetinin devamı gelecek. Seri yakalayıp üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-04-21 10:28:50



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