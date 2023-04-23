MUĞLA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE ART ARDA İKİ DEPREM 



MUĞLA'nın Ula ilçesinde art arda yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremler paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde saat 06.40'da Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Öte yandan, gece ve sabah saatlerindeki 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremler kısa süreli paniğe neden olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı.(DHA)GÖRÜNTÜ GEÇİLDİHaber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) -DHA-Gündem Türkiye-Muğla

2023-04-23 08:15:09



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