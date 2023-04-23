Bodrum'da yanan orman alanları, 21 ay sonra yeşerdi



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesi Meşelik ile Bodrum'un Güvercinlik mahallelerinde çıkan, 80 hektar ormanın zarar gördüğü yangınların ardından ağaçlandırılan bölgeler, 21 ay sonra yeşermeye başladı. Gelinciklerin de açtığı bölgede, yeşillenen alan dron ile görüntülendi.

Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'ndeki ormanda 29 Temmuz 2021 günü saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne sıçradı. Burada, alevler nedeniyle deniz kıyısındaki 2 otelin kara yolu bağlantısı kesildi. Otellerde mahsur kalan yaklaşık 2 bin 200 müşteriyle 2 bin personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile tur ve balıkçı teknelerinin çalışmasıyla tahliye edildi. Güvercinlik Koyu'nda, yanındaki ormanda, alevler deniz seviyesindeki ağaçlara kadar indi. Bunun üzerine bölgeye yangın söndürme gemisi gönderildi. Havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarının yanı sıra denizden de alevlere müdahale edildi. Karadan yapılan çalışmalarla saat 21.00 sıralarında alevler kontrol altına alındı. 80 hektar alan zarar gördü.

GÜVERCİNLİK YENİDEN YEŞERDİ

Yangınların ardından Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde 11 Kasım 2021'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim töreni yapıldı. Bodrum'da 125 bin fidan dikilirken, Muğla genelinde ise toplam 235 bin fidan toprakla buluşturuldu. Yangının ardından 21 ay sonra bölge yeniden yeşillenmeye başladı. Açan gelincikler ise fotoğraf tutkunları için doğal fon oluşturdu. Bölgenin son hali dron ile görüntülendi.

2021 yılında çıkan yangınlarda Muğla genelinde toplam 52 bin hektar alan zarar gördü. Yangınların ardından Muğla'da toplam 5 milyon fidan dikildi, 215 kilo tohumlama yapıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-04-23 10:01:11



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