Fethiyespor - Balıkesirspor: 7-1

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FETHİYE, (DHA)-

STAT: İlçe

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Nurettin Dinçer Demir, Azad İlhan

FETHİYESPOR: Übeyd Doğancan, İlyas, Sezer, Rıdvan, Aykut (Dk. 56 Ali Ceylan), Berkin (Dk. 78 Hanifi), Selçuk (Dk. 65 Cihan), Berkay (Dk. 56 Salim), Murat, Burak (Dk. 56 Oktay)

BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yiğithan Görkem, Mustafa Öncü (Dk. 62 Okan), Sedat Yiğit, Abdullah (Dk. 62 Umutcan), Hasan Can, Ümit (Dk. 46 Mustafa Burak), Güney, Doğanay (Dk. 80 Ahmet Çağrı), Eren, Arda (Dk. 80 Talha)

GOLLER: Dk. 20 Güney (Balıkesirspor), Dk. 26 Burak, Dk. 33 (Pen.), Dk. 48 ve Dk. 74 Murat, Dk. 39 Selçuk, Dk. 81 Salim, Dk. 88 (Pen.) Oktay (Fethiyespor)

SARI KART: Eren (Balıkesirspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Baynet İnşaat Balıkesirspor, deplasmanda Fethiyespor'a 7-1 yenilerek lige tutunma umutlarını iyice azalttı. Balıkesirspor 20'nci dakikada Güney'le 1-0 öne geçti. Fethiyespor 26'da Burak maça denge getirdi. Murat 33'üncü dakikada penaltıdan Fethiyespor'u 2-1 öne geçirirken, Selçuk 39'da skoru 3-1 yaptı. İlk devreyi iki farkla üstün tamamlayan Fethiyespor 48'inci dakikada Murat'ın golüyle 4-1'lik avantajı yakaladı. Murat, 74'de bir kez daha sahneye çıktı ve Fethiyespor 5-1'i buldu. Salim 81'de durumu 6-1'e getirdi, son sözü 88'de penaltıdan Oktay söyledi. Bu sonucu ardından ev sahibi Fethiyespor, 43 puana yükselirken, düşme hattındaki Balıkesirspor 21 puanda kalarak bitime 4 maç kala kurtulma şansını mucizelere bıraktı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-04-23 16:59:04



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