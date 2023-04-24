Bodrumspor uygun adım

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BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde küme düşen Altaş Denizlispor'u Hakan Özmert'in penaltı golüyle yenen Bodrumspor, iç sahadaki 3 maçlık galibiyet hasretine son verirken, bitime 4 hafta kala Play-Off'taki yerini de sağlamlaştırdı. Son 6 maçta namağlup 3'ü deplasmanda olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Bodrumspor, 55 puana ulaştı.

Yeşil-beyazlı ekibin normal sezonun son 4 haftası öncesi direkt Play-Off finaline kalacak lig üçüncüsüyle arasında yalnız 3 puanlık fark bulunuyor. Kalan 4 maçta Gençlerbirliği (D), Altınordu, Samsunspor (D) ve Göztepe'yle rakip olacak Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, avantajlarını koruyup finallerde yer almak istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-04-24 12:00:47



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