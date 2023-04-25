Gelinini öldürüp, cesedi ateşe verdi



Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, Kamil Öğüt (72) husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ü (46) ahırda av tüfeğiyle öldürüp, cesedini ateşe verdi. Jandarma olayın ardından kaçan Öğüt'ü yakalayıp, gözaltına aldı.

Atlıdere Mahallesi'nde yaşayan Kamil Öğüt, saat 08.00 sıralarında, aynı mahallede yaşayan ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ün evine gitti. Evin bahçesindeki ahırda, iddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Kamil Öğüt, yanındaki av tüfeğini gelinine doğrultup, ateşledi. Öğüt, ardından kanlar içinde yere yığılan gelinin cesedinin üzerine ahırdaki samanları atıp, ateşe verdi. Silah sesini duyan çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, komşuların müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri, Öğüt'ün hayatını kaybettiğini ve cesedinin bir bölümünün yandığını belirledi. Öldürülen Öğüt'ün eşiyle zaman zaman arasının bozulmasından sorumlu tuttuğu kayınpederi ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Jandarma olayın ardından kaçan Kamil Öğüt'ü olay yerine 2 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda, suç aleti av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına aldı. Öğüt'ün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Sedat ÜNAL

2023-04-25 16:05:24



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