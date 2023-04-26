Bodrum'un 15 mahallesinde 2 günlük su kesintisi



Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesine içme suyu sağlayan Geyik Barajın'nın isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 15 mahallede 2 günlük su kesintisi yaşanabileceği belirtildi.Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından Bodrum için 2 günlük su kesintisi uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, " Geyik Barajından Bodrum ilçesine su sağlayan isale hattının Yeniköy Termik Santraline ait kısımda meydana gelen arıza nedeniyle DSİ tarafından hat kapatılarak arızaya müdahale edilecektir. Bu nedenle 26.04.2023 saat 18.00 ile 28.04.2023 saat 10.00 arasında Konacık, Çırkan, Müsgebi, Yahşi, Gürece, Turgutreis, Akçaalan, Gümüşlük, Peksimet, Koyunbaba, Yalıkavak, Geriş, Gündoğan, Gölköy ve Karabağ bölgesinde su kesintisi yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-04-26 04:17:55



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