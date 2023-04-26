Yunan adalarına kaçmaya çalışan 13 FETÖ'cü ile 3 organizatör yakalandı; 10 tutuklama



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da Sahil Güvenlik ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunan adalarına kaçmaya çalışan, aralarında meslekten ihraç edilen hakim, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 13 FETÖ/PDY üyesi ile 3 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin Ortaca ilçesinin İztuzu Plajı'ndan, Yunan adalarına kaçacakları bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerince tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 FETÖ/PDY üyesi ile 3 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, meslekten ihraç polisler İbrahim Özler, Hüseyin Han, hakim Özcan Şevik, öğretmenler Hamza Keskin, Mehmet Kovan, imam Yunus Yıldız, yurt müdürleri Nihal Kır, Levent Küllü ile özel sektör çalışanları Ahmet Çelebi ve Ömer Faruk Atay çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Sena Ç., Sebiha A. ve Ahmet K. ile organizatörler Osman C., Hüseyin Y. ve Berat Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-04-26 23:20:46



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