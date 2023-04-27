Bodrumspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak

BODRUM (Muğla), (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk sezonunda son 4 haftaya 55 puanla Play-Off hattında 6'ncı sırada giren Bodrumspor, yarın 28 puanla düşme hattından kurtulmaya çalışan Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Ermayan Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Bodrumspor'da sakatlıkları bulunan Kenan Özer, Üzeyir ve kart cezalı Süleyman Özdamar zorlu deplasmanda görev yapamayacak. Ligde önce Play-Off'u garantilemeyi, ardından 3 puan gerisinde olduğu 3'üncü basamağı yakalayıp direkt final oynamayı hedefleyen yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldıklarını hatırlatıp, hedeflerine ulaşana kadar seriyi sürdürmek istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2023-04-27 10:31:13
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