Muğla'da servis minibüsü devrildi: 8'i öğretmen 10 yaralı

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Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada, 8'i öğretmen 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Çukurincir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Karadere Ortaokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan Osman Marangoz yönetimindeki 48 S 3466 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü, 1 okul personeli ile öğretmenler Gülden Çeliker, Fatma Mert, Gül Deniz Duymaz, Tekin Hızal, Ebru Kılınç, Pervin Türkmen, Banu Yılmaz ve Pakize Yaman Hazin yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. 9 yaralı taburcu edilirken, Pakize Yaman Hazin, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hazin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Sedat ÜNAL

2023-04-27 15:09:27



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