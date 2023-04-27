Bodrum'da ilk oylar verilmeye başlandı



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'da 14 Mayıs seçimleri için Bodrum Deniz Hudut Kapısı ile Bodrum-Milas Havalimanı'nda sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, 2 sandıkta oy vermeye başladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi kapsamında, gümrük kapılarındaki oy verme işlemi başladı. Bu kapsamda, Bodrum Deniz Hudut Kapısı ile Bodrum-Milas Havalimanı'nda da sandık kuruldu. Oy verme işleminden önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yemin sonrası üyeler, zarf ve pusula sayımı yaptı. Saat 08.00'den itibaren başlayan oy verme işlemi için Bodrum Deniz Gümrük Kapısı ile Bodrum-Milas Havalimanı'na 1'er sandık koyuldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, kimlik ve pasaportlarını gösterip, oylarını kullandı. Gümrük kapısında oy kullanma işleminin 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar 24 saat süreyle devam edeceğini duyuruldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-04-27 15:21:01



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