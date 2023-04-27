Uyuşturucu partisi yapılan eve operasyonda 3 tutuklama



Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu satışı ve partisi yapıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen Emre Can Taşar (26), Müzeyyen Melike (26) ve Dursun Korkmaz (26) tutuklandı, diğer 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Patlangıç Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu satışı ve partisi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 24 Nisan'da söz konusu eve Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyon düzenlendi. Evde uyuşturucu partisi yaptığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Evde ve şüphelilerin üzerlerindeki aramada 250 gram esrar, 25 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 11 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden 7'si için uyuşturucu madde kullanmak, 3'ü hakkında da satmak suçundan adli işlem başlatıldı. Polisteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen şüphelilerden uyuşturucu satıcısı oldukları belirlenen Emre Can Taşar, Müzeyyen Melike ve Dursun Korkmaz tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Sedat ÜNAL

2023-04-27 16:53:32



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