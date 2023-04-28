Dalyan'da sezonun ilk caretta caretta yuvası belirlendi



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Dalyan kumsalında, sezonun ilk caretta caretta yuvası tespit edildi.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nın yanı sıra Dalyan kumsalı da nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Plajda, carettaların çiftleşme ve yuvalama alanlarındaki artış sürüyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce desteklenen 'Koruma-Kullanma Dengesi' projesi çerçevesinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nce (DEKAMER) izlenme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda Dalyan kumsalında sezonun ilk caretta caretta yuvası, tespit edildi. DEKAMER tarafından yapılan açıklamada, "Sezonun ilk yuvası yıllardır olduğu gibi yine Dalyan kumsalında ekibimizce tespit edildi ve koruma altına alındı. Hem kaplumbağalar hem de kaplumbağacılar için güzel bir sezon olması dileğiyle" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca Cavit AKGÜN

2023-04-28 14:09:02



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