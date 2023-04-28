TGF Türkiye Golf Turu'nun A ve B Kategori müsabakaları Bodrum'da başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bodrum, (DHA) TÜRKİYE Golf Federasyonu'nun 2023 faaliyet takviminde yer alan A kategorisi 5'inci ayak ve B kategorisi 3'üncü ayak müsabakaları, Bodrum'da başladı.

Regnum Golf Country'de düzenlenen ve 30 Nisan'da sona erecek müsabakalarda A ve B kategorilerinde Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Moda Golf Kulübü ve National BGK'dan toplamda 31 sporcu sahaya çıktı.

Oynanan ilk raundun sonunda erkekler A kategorisinde Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan 69 (-1) gross skorla birinci, Olympos Golf Kulübü'nden Kadirhan Yener 80 (+10) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Mehmet Kazan 84 (+14) gross skorla üçüncü, kadınlar A kategorisinde National BGK'dan Ayşe Demir 77 (+7) gross skorla birinci, Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Süalp 80 (+10) gross skorla ikinci, Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay 82 (+12) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler B kategorisinde Ankara Golf Kulübü'nden Nuh Acar 84 (+14) gross skorla birinci, Klassis Golf Kulübü'nden Efe Sargın 89 (+19) gross skorla ikinci, Ankara Golf Kulübü'nden Semih Engez 93 (+23) gross skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü sporcularından Merve Üçerler 92 (+22) gross skorla birinci, Alya Su Çiğdem 92 (+22) gross skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübü'nden Aida Tepe 94 (+24) gross skorla üçüncü durumda bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum

2023-04-28 20:07:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.