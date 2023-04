Yolcu otobüsünde yakalandı; uyuşturucuyu kulaklığa saklamış

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki Uğur Can (25) isimli şüphelinin çantasındaki kulaklıktan metamfetamin maddesi çıktı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethiye'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı aldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin seyahat ettiği otobüs durduruldu. Uğur Can isimli şüphelinin üzeri ve eşyalarında arama yapıldı. Çanta içerisinde bulunan kulaklığa gizlenmiş 80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Uğur Can, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)Görüntü Dökümü:

Haber Kamera: Sedat ÜNAL/FETHİYE, (Muğla), (DHA)

2023-04-29



