Bodrum'da lahmacun 450, otel konaklaması 200 bin liraya kadar çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da lahmacun 450, otel konaklaması 200 bin liraya kadar çıktı

DHA

Bodrum'da lahmacun 450, otel konaklaması 200 bin liraya kadar çıktı


Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, lüks işletmelerde geçen yıl 200 TL'ye satılan bir lahmacunun fiyatı 450 TL'ye, kişi başı gecelik konaklama hizmeti ise 450 liradan başlayıp, konum ve konsepte göre 200 bin liraya kadar çıkıyor. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Yüksek sezonda 1 milyon liraya 5 gece konaklama yapılan yerler de var.  Bu tarz yerler oteller içerisinde villa ve apart konsepti olarak hizmet veriyor. Burada 7 kişi de konaklayabiliyor" dedi.
Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yabancı turist hareketliliği başladı. Bodrum'a son 100 gün içerisinde 25 bin yabancı yolcu geldi. Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle turistler ağırlanıyor. Her bütçeye uygun konaklama hizmeti sağlayan Bodrum'da kişi başı konaklama hizmeti 450 liradan başlarken, konum ve konsepte göre 200 bin liraya kadar çıkıyor. Geçen sene 150 liradan başlayan ve 10 bin euroya çıkan özel plajların giriş ücreti bu yıl daha netlik kazanmazken, geçen yıl plajlarda lüks işletmelerde 200 TL olan bir lahmacun 450 TL'ye satılıyor.
'GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 45 ARTIŞ'
Bodrum'a dış hatlardan son 100 günde 25 bin yolcunun iniş yaptığını ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Gelecek haftalarda bu rakamın artacağını ümit ediyoruz. İlk etapta, İngiliz pazar ağırlıklı misafirlerimiz var. Sonra Rus pazarı geliyor. Rusya'dan uçuşlar gelecek hafta daha da artacak. Geçen seneye göre 100 günde ulaştığımız rakamlar yüzde 45 artış gösterdi. BodrumMilas Havalimanı'na inen yabancı misafirlerimiz Didim ve Milas gibi noktaları da ziyaret ediyor. Bodrum'da bazı oteller açılmadı. Birkaç hafta içinde oteller açılacaktır. Mayıs ayında doluluk yüzde 50 civarında olur, diye düşünüyoruz. Seçim nedeniyle herkes kendi bölgesinde oy kullanacağı için yerli misafir tatili öteleyecek. Bodrum çok özel bir yer. İç pazarda vazgeçilmez bir destinasyondur"dedi.
'FİYATLAR İSME, MALİYETE VE BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR'
Bodrum'da otel fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu belirten Dengiz, "Bodrum'un pahalı bir destinasyon olduğunu belirten kafa karışıklığını kaldırmamız gerekiyor. Günlük kişi başı 450 liraya da otel var. Yüksek sezonda 1 milyon liraya 5 gece konaklama yapılan yerler de var. Bu tarz yerler oteller içerisinde villa ve apart konsepti olarak hizmet veriyor. Burada 7 kişi de konaklayabiliyor.  Bodrum pahalı fiyat algısını kaldırmamız gerekiyor. Fiyatlar isme, maliyete ve bölgeye göre değişkenlik gösteriyor. Bodrum'da plaj ücretleri daha netleşmedi. Bodrum sadece özel plaj işletmeleri ve lahmacundan ibaret değil. Bodrum'da her şey var. Bölgesel olarak fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Bodrum'da 20 liraya da lahmacun var, daha popüler olan başka bir bölgede bu fiyat 450 liraya çıkıyor. Lahmacunu 450 liraya satın alan bir kişi partilerden, eğlencelerden ve diğer birçok şeyden yararlanabiliyor" diye konuştu.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-05-02 10:54:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Crown İris" kruvaziyeri İsrailli turistleri Marmaris'e taşıdı
YEREL HABERLER "Crown İris" kruvaziyeri İsrailli turistleri ...
Fethiye'de mermer atölyesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Fethiye'de mermer atölyesine çarpan otomobilin ...
AK Parti Muğla milletvekili adayı Otgöz, seçim çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER AK Parti Muğla milletvekili adayı Otgöz, seçim ...
AK Parti Milletvekili Adayı Mete, seçim çalışmalarını Ula'da sürdürdü
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Adayı Mete, seçim çalışmalarını ...
Milli paraşütçünün öldüğü kazada, İngiliz paraşüt pilotuna tutuklama
YEREL HABERLER Milli paraşütçünün öldüğü kazada, İngiliz paraşüt ...
Datça'da arama kurtarma ekibine katılan 160 kursiyere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Datça'da arama kurtarma ekibine katılan 160 kursiyere ...
Milli paraşütçü Orkut Baysal'ın öldüğü kazayla ilgili İngiliz paraşütçü tutuklandı
YEREL HABERLER Milli paraşütçü Orkut Baysal'ın öldüğü kazayla ilgili ...
TGF Türkiye Golf Turu´nun A ve B kategori müsabakaları Bodrum´da oynandı
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu´nun A ve B kategori ...
Köyceğiz ilçesine yeni su sporları tesisi yapılacak
YEREL HABERLER Köyceğiz ilçesine yeni su sporları tesisi yapılacak
Fethiye'de paraşüt kazası; milli paraşütçü Orkut Baysal hayatını kaybetti, 2 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye'de paraşüt kazası; milli paraşütçü Orkut ...
Muğla'da caretta carettalar İztuzu sahiline yumurta bırakmaya başladı
YEREL HABERLER Muğla'da caretta carettalar İztuzu sahiline yumurta ...
Milli paraşütçü Orkut Baysal, Fethiye'de yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Milli paraşütçü Orkut Baysal, Fethiye'de yamaç ...
Muğla'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.