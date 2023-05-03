Gelinini öldürdükten sonra intihar edeceği sırada jandarmalar yakalamış



Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ü (46) ahırda av tüfeğiyle öldürüp, cesedini ateşe veren ve olayın ardından yakalanıp, tutuklanan Kamil Öğüt'ün (72), savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kamil Öğüt ifadesinde, oğlunun kendilerine gelip, gitmemesinden sorumlu tutuğu için gelinini öldürdüğünü belirterek, "Sonrasında plastik kelepçe ve iple kendimi asarak intihar etmek istedim ancak jandarmalar gelip yakaladı" dedi.

Atlıdere Mahallesi'nde yaşayan Kamil Öğüt, 25 Nisan'da saat 08.00 sıralarında, aynı mahallede yaşayan ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ün evine gitti. Evin bahçesindeki ahırda, iddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Kamil Öğüt, yanındaki av tüfeğini gelinine doğrultup, ateşledi. Öğüt, ardından kanlar içinde yere yığılan gelinin cesedinin üzerine ahırdaki samanları atıp, ateşe verdi. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, komşuların müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri, Hatice Öğüt'ün hayatını kaybettiğini ve cesedinin bir bölümünün yandığını belirledi. Jandarma olayın ardından kaçan Kamil Öğüt'ü olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta bulunan ormanda, suç aleti av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına aldı. Öğüt jandarmadaki işlemlerinin ardından ertesi gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 AY ÖNCE PLASTİK KELEPÇE VE BIÇAK ALMIŞ

Tutuklanan Kamil Öğüt'ün savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Öğüt ifadesinde, oğluyla aralarında kendilerine gelmemeleri nedeniyle husumet olduğunu belirterek, "Bunun nedeninin gelinimden kaynaklandığını düşünüyorum. Gelinime bundan dolayı öfkelendim. Oğlum Ramazan Bayramı'nda da gelmedi. Bayramdan bir iki gün önce gelinimi öldürmek istediğimi eşime söyledim. Eşim sakın böyle bir şey yapma diye karşı çıktı ancak 3 ay önce plastik kelepçe ve bıçak aldım. Hazırlık yaptım. Gelinimi öldürmek için zamanını kolladım. Olay günü ahıra girdiğini gördüm. Av tüfeğimi alıp ahıra girerek sırtına ateş ettim. Can çekiştiğini gördüm. Benzin dökerek ateş atıp, kaçtım. Oğlumla birlikte bize gelip, gitmediklerinden bu cinayeti işledim. Pişmanım" dedi. Öğüt'ün ifadesinde, gelinini öldürdükten sonra plastik kelepçe ve iple kendi asarak intihar etmek istediğini ancak jandarmaların gelip kendisini yakaladığını da söylediği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Seydikemer Sedat ÜNAL

2023-05-03 15:34:47



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