Takla atan kepçenin altında kalan operatör öldü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, ormanda çalışma yaptığı sırada devrilen ve takla atan kepçenin altında kalan operatör Erhan Korkut (20), hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.00 sıralarında Menteşe'nin kırsal Dokuzçam Mahallesi´nin Çavdar mevkisinde meydana geldi. Ormanda çalışma yapan operatör Erhan Korkut'un kullandığı kepçe, devrilerek takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kepçenin altında kalan Korkut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kepçenin altından çıkartılan operatörün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN
2023-05-03 16:26:01
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