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Takla atan kepçenin altında kalan operatör öldü

DHA

Takla atan kepçenin altında kalan operatör öldü


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, ormanda çalışma yaptığı sırada devrilen ve takla atan kepçenin altında kalan operatör Erhan Korkut (20), hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.00 sıralarında Menteşe'nin kırsal Dokuzçam Mahallesi´nin Çavdar mevkisinde meydana geldi. Ormanda çalışma yapan operatör Erhan Korkut'un kullandığı kepçe, devrilerek takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kepçenin altında kalan Korkut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kepçenin altından çıkartılan operatörün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN
2023-05-03 16:26:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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