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Kılıçdaroğlu: Hep beraber bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz

DHA

Kılıçdaroğlu: Hep beraber bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz


Cavit AKGÜNFırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)- CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin değişime, kucaklaşmaya, beraber olmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Hep beraber bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. 85 milyona sözüm var. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım. Toplumu ayrıştırmayacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de düzenlenen 'Millet Buluşması'nda halka seslendi. Atatürk Bulvarı'ndaki Açık Oto Pazarı'ndaki mitingde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yer aldı. Miting alanına 'Hoş geldin dedem', '100 yıl sonra Kemal yeniden geliyor', 'Her şey çok güzel olacak', 'Sana söz yine baharlar gelecek' yazılı pankartlar asıldı. 
'HİÇBİR AYRIM YAPMAYACAĞIM'
Kılıçdaroğlu, konuşmasında, Türkiye'nin değişime, kucaklaşmaya, beraber olmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Hep beraber bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. 85 milyona sözüm var. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım. Bunlar gibi olmayacağız. Toplumu ayrıştırmayacağız. Ahlakı, devlette adaleti egemen kılacağız. Kadın, erkek eşitliğini sağlayacağız. Kadına yönelik şiddeti engelleyeceğiz. 5 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak ve demokrasiyi bul ülkeye getirecek. Otoriter yönetim değiştirecek. Gençlerin Türkiye ve dünya siyasi tarihine bırakacağı çok önemli bir armağan olacak. Millet İttifakı'na vereceğiniz bir oyun ne kadar değerli olduğunu unutmayın. Milli Kurtuluş Savaşı sonrası verdiğimiz demokrasi mücadelesini sizler pekiştireceksiniz" diye konuştu.
'HİÇBİR ULUSLARARASI MAHKEME BİR DEVLETİN SOYULMASINA 'EVET' DEMEMİŞTİR'
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "22 yıldır yiye yiye doymadılar. 22 yılda yurt dışına götürdükleri 418 milyar doları, son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. Sanıyorlar ki Bay Kemal bunları seyredecek. Yemezler. Şuna güveniyorlar; 'Götürdük de nasıl getirecek o paraları.' Dışarıda hangi bankaya yatırdığınızı biliyorum. Bütün dünya biliyor. Hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına 'Evet' dememiştir. Bütün kararlara baktık. O paraları son kuruşuna kadar getireceğim. Attığınız her adımı biliyorum. Sen malı götüreceksin Bay Kemal seyredecek mi? Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem. Son söz, polis arkadaşlarımıza. Akşam evimizde huzur içinde yatarken onlar güvenliğimizi sağlıyorlar. Polislerin ne kadar zor koşullarda görev yaptıklarını biliyorum. Belli yerlerde, belli kişiler geçtiği zaman her 100 metreye bir polis koyuyorlar. 'Polisler de insan' demiyorlar. Onu robot gibi görüyorlar. Biz, polisleri devletine hizmet eden insan olarak göreceğiz. Sokakta polisle karşılaştığımızda devletimizle karşılaşmış oluyoruz" diye konuştu.
'UYUŞTURUCU BARONLARI DÜNYANIN PARASINI KAZANIYORLAR'
"Tüyü bitmemiş yetimin hakkını burunlarından fitil fitil getireceğim" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Uyuşturucu baronları dünyanın parasını kazanıyorlar. Onlara vatandaşlık veriyorlar. Türkiye'de kara para aklanıyor. Onlar burada gelip kendi aralarında hesaplaşıyorlar. Uyuşturucu çetelerin ne iş yaptığını en iyi polisimiz bilir. Siyasi otorite polisin elini kolunu bağladığı için bunlarla yeteri kadar mücadele edemiyorlar."
'BIRAKIN İSTİFA ETMEYİ EN MİLİTANLARI İÇİŞLERİ BAKANI İLE ADALET BAKANI'
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise 6 genel başkan ve iki belediye başkanı ile Anadolu'yu adım adım dolaştıklarını belirtip, "Değişimin ayak izleri görülüyor. Yeni bir Türkiye, yeni bir bahara doğru yürüdüğümüzü herkes görüyor. Biz zaten görüyoruz. Bizim yüreğimiz açık. İktidarlarını kendi cepleri, yakınları için düşünenler de görüyorlar. Onun için de paniğe kapıldılar. Söyledikleri söz, ortaya koyacakları vizyon kalmayınca bizi tehdit ediyorlar. Parlamenter sistemde, ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kadar 3 bakanlık seçim öncesi istifa ederlerdi. Biri Adalet Bakanı, biri Ulaştırma Bakanı, biri de İçişleri Bakanı. Şimdi bırakın istifa etmeyi en militanları İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı. Ne diyor Adalet Bakanı? Muhalefet teröristlerle iş birliği yapıyormuş. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhangi birimizin terörle bağlantısı varsa işte meydan. Biz hukuktan kaçmadık" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Muğla Cavit AKGÜNFırat AKAY
2023-05-05 20:49:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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