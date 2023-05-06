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Fethiyespor seriyi sürdürecek

DHA

Fethiyespor seriyi sürdürecek


FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında Balıkesirspor (D) ve Pazarspor'u 7-1'lik skorlarla yenerek dikkatleri üzerine çeken Fethiyespor yarın Weecoins Kırklarelispor'a konuk olacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Burak Taşkınsoy düdük çalacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın, "Son maçlarımızı gollü kazandık. İyi bir çıkış yakaladık. Serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla
2023-05-06 13:47:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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