Fethiyespor seriyi sürdürecek

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında Balıkesirspor (D) ve Pazarspor'u 7-1'lik skorlarla yenerek dikkatleri üzerine çeken Fethiyespor yarın Weecoins Kırklarelispor'a konuk olacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Burak Taşkınsoy düdük çalacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın, "Son maçlarımızı gollü kazandık. İyi bir çıkış yakaladık. Serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla

2023-05-06 13:47:18



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