Bodrum'da golf heyecanı başladı



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ikinci ayağı Bodrum'da başladı. İki gün sürecek turnuvaya katılanlar büyük heyecan yaşarken, organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Dört ayaktan oluşan TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ikinci ayağı Bodrum'da başladı. İki gün sürecek golf turuna 13 kulüp, 23 takım olmak üzere 176 oyuncu katıldı. 18 çukurlu Bodrum Regnum Golf Country Golf Sahası'nda yapılan turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Golf Turu'nun ilk günü kıyasıya mücadeleyle devam ederken, müsabakalar akşam saatlerinde sona erecek.

A VE B KATEGORİSİNDE DÜZENLENİYOR

Ankara Golf Kulübü, Regnum Bodrum Golf Country, Cullinan Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü ve Kuşadası Golf Kulübü'nün katıldığı organizasyon, A ve B kategorisi olarak düzenleniyor. Öte yandan oynanan ayaklar sonunda toplanan puanlar ile genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım tur şampiyonu olacak. İkinci ayak yarışları yarın sona erecek.

RECEP TURAN: KIRAN KIRANA MÜCADELELER OLUYOR

Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan, turnuvanın çok iyi geçtiğini belirterek, "23 takım, 176 oyucunun katıldığı bir turnuva. İnanılmaz bir talep var. İnsanlar mutlu, herkes çok heyecanlı. Önümüzdeki ayaklar daha sonra haziran ayının sonuna doğru Ankara'da olacak ve final ayağımız Antalya'da olacak. Kıran kırana mücadeleler oluyor, değişik sahalarda oynandığı için bölgenin kulüpleri avantaj sağlamaya çalışıyor. Bu çok bilinen bir turnuva değil. İki yıldır yapıyoruz. Favori gördüğüm çok takım var ama golf sahada oynanıyor. Şu an takım ismi söylememin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Rakibe karşı oynamıyorsunuz. Golf sahaya karşı sizin verdiğiniz bir mücadele ve o nedenle sahanın kondisyonunu ve insanların o zamanki psikolojik durumu her şeyi etkileyecektir. Çocuklarla ilgili olarak bu yıl itibarıyla ilk defa seçmeler yaptık. Önümüzdeki yıl havuzu daha da genişletmemiz gerekiyor. Türkiye'nin değişik bölgelerinde birçok çocuk golfe ilgi duymaya başladı. Önümüzdeki günlerde gelecek yıl için ciddi bir yapılaşmaya gideceğiz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oyun alanından görüntü

Antrenman alanından görüntü

Recep Turan röp.

Genel ve detay görüntü DHA-Spor Türkiye-Muğla

2023-05-06 16:03:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.