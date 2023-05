Milaslı zeytinyağı markasına 'AB Coğrafi İşareti'

İSTANBUL, (DHA) Milaslı zeytinyağı markası Beiza, "AB Coğrafi İşareti etiketi" kullanım hakkı elde etmesiyle tescillendi. Milas Ticaret ve Sanayi Odasına (MİTSO) yapılan başvuru sonucunda, markanın üretim, pazarlama ve satış süreçlerinin AB Coğrafi İşareti etiketine uygun olduğuna karar verildi. Beiza ile yalnızca 8 firma, bir yıl boyunca, 2022-2023 hasat dönemine ait ürünlerinde, AB Coğrafi İşareti etiketini kullanabilecek.Milas Zeytinyağı, MİTSO´nun AB nezdinde yaptığı başvuru sonunda 2020 yılında AB Coğrafi İşareti almaya hak kazanmıştı. Türkiye´nin AB´de tescil edilen beşinci ürünü olan Milas Zeytinyağı, bu kategoride halen "ilk ve tek" olma unvanını koruyor. Milas Zeytinyağı üreten firmaların AB Coğrafi İşareti etiketini ürünlerinde kullanabilmeleri için, MİTSO´ya başvuru yaparak ilgili süreçlerden geçebilmeleri gerekiyor. AB Coğrafi İşareti etiketi, yalnızca başvurulan hasat sezonu için geçerli oluyor. Her hasat sezonunda yeniden başvuru yapılması gerekiyor.ÖZDOĞRU: KALİTELİ ÜRETİMİ ZORUNLULUK DEĞİL, TOPLUMSAL SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZAldıkları uluslararası ödüllerin ardından AB Coğrafi İşareti etiketi kullanmaya hak kazandıkları için büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını söyleyen Beyza Telatar Özdoğru, "Zeytinyağı üretimimizin her aşamasında, uluslararası kalite ve hijyen şartlarını, büyük bir özen ve dikkatle yerine getiriyoruz. Bunu bir zorunluluk değil, toplumsal sorumluluk olarak görüyoruz. Bu aynı zamanda, kadim zeytin ağacına ve şifa kaynağı zeytinyağına olan saygımızın ve minnetimizin de göstergesi. AB Coğrafi İşareti etiketini ürünlerimizde sürekli kullanmak için her yıl başvuru yapacağız. Üretim yöntemimizi güvence altına alan, ayırt edici, resmi kalite ibaresi olan AB Coğrafi İşaretimiz, ihracat hedeflerimize ulaşmamızda da bize kolaylık sağlayacak" dedi. 2023 Nisan ayı itibarı ile Türkiye´de AB Coğrafi İşaretine sahip 9 ürün bulunuyor. Bu ürünler şöyle sıralanıyor (alfabetik sıra ile):"Antakya Künefesi, Aydın İnciri, Aydın Kestanesi, Bayramiç Beyazı, Gaziantep Baklavası, Malatya Kayısısı, Milas Zeytinyağı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı." DHA-Genel Türkiye-Muğla DHA

