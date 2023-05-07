Bodrum'da sahile ölü yunus vurdu

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki sahile ölü yunus vurdu. Ölü yunus, ekiplerce kaldırıldı.

Cennet Koyu'nda sabah saatlerinde hareketsiz yunus görenler, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ulaşan ekipler, yunusun ölü olduğunu belirledi. Vücudunda kesici ya da delici alet yarası bulunan yunus, sahilden kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-05-07 14:09:18



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