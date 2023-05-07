Çağdaş Bodrum, Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde lider Çağdaş Bodrum Spor, evinde Depomaxx Haremspor'u 101-84 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi ve tarihinde ilk kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.

Ligde cuma günü Sigortam.net'e yenilerek 22 galibiyette kalan zirve takipçisi Yılyak Samsunspor'un, bu skorla 25 galibiyete ulaşan Bodrum temsilcisini son 2 haftada yakalama imkanı kalmadı. Henüz 2021 yılında kurulan ve geçen sezon TB2L'de şampiyon olup TBL'deki ilk sezonunda üst üste 12 galibiyetle şampiyonluğa ulaşmayı başaran Bodrum ekibi, Süper Lig'e çıkışını Bodrum Spor Salonu'nu dolduran taraftarlarıyla kutladı. Çağdaş Bodrum, Bodrum'un basketbolda Süper Lig'deki ilk temsilcisi oldu. Çağdaş Bodrum'da takımın dümenini sezon içinde devralan Türk basketbolunun eski yıldızlarından Ender Arslan da ilk başantrenörlük deneyiminde Bodrum ekibini kupaya taşımayı başardı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2023-05-07 16:20:58



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