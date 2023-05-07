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Bodrumspor - Altınordu maçının ardından

DHA

Bodrumspor - Altınordu maçının ardından


Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'in 36'ncı haftasında Bodrumspor sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Süper Lig mücadelesinde olmayı istediklerini söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok zor bir maç olacağı belliydi. Özellikle ligin bu zamanları bütün maçlar zor oluyor. Özellikle ilk yarı maçları çok daha kolay atlatabiliyorduk ama bu zamanda atlatılmıyor. Gerçekten çok zor, bir taraf düşmeme derdinde bir taraf Play-Off oynayıp Süper Lig'e çıkma derdinde. Dolayısıyla aslanın ağzındaydı ekmek. Onu oradan koparıp almasını bildik. Temkinli oynadık ara ara yavan gözüken bir oyunumuz vardı. Çok üstlerine gitseydik arkada mutlaka geçiş oyununu çok iyi yapacaklardı. Dolayısıyla doğru oyun oynadık. Maçı da kazandık. Sezon başından beri olağanüstü bir şekilde mücadele eden oyuncu grubum var. Bu son dönemlerde zorlanıyoruz evet bu bir gerçek. İnşallah hakkımız olana Play-Off'a gidip ondan sonraki Süper Lig mücadelesinde olmayı çok istiyoruz" diye konuştu.
HASAN ÖZER: "FİNAL GİBİ MAÇI KAYBETTİK"
Bodrumspor yenilgisiyle son 2 hafta öncesi düşme hattının 1 puan üzerinde kalan Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer ise, "Hem bizim açımızdan hem de Bodrumspor açısından çok değerli bir maçtı. Bodrumspor evinde oynamanın avantajını kullanmak istedi fakat biz maça iyi hazırlanmıştık. Özellikle takım savunmasını iyi yapmak için iyi antrenmanlar yaptık. Çok gol yiyen bir takımız. Geniş alanda yakalandığımız zaman sıkıntılar yaşayan bir takımız. Bu sefer daha farklı oynadık. Daha katı bir savunmayla fazla pozisyon şansı vermeyen, kaptığı toplarla da etkili hücumlar yapmaya çalışan bir Altınordu vardı. Nitekim onu ilk devrede başardık. Fakat fırsatları gole çeviremedik. İkinci devre iyi oynayan bir Altınordu takımı vardı. Bodrumspor'un da zaman zaman pozisyonları vardı. Final niteliğindeki bir maçı kaybettik. Son dakikalarda yediğimiz penaltı golüyle yenildik. Bu maçı unutmak zorundayız. Önümüzde çok önemli Erzurumspor maçı var. Bu maçı kazandığımız takdir de 37 puanla ligde kalmayı garantiliyoruz. Bütün gücümüzü gelecek haftaki maça harcamak zorundayız" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer'in açıklamaları
Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2023-05-07 20:21:43

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