Elektrikli skuterin yayaya çarptığı kaza kamerada

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Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, trafiğe kapalı alanda, elektrikli skuterin çarptığı yaya yaralandı.

Olay, geçen hafta Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede kalabalığın arasında hızla seyreden skuter, bir işletmeden çıkan kadına çarptı. İsmi öğrenilemeyen kadın, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Dengesini kaybeden skuter sürücüsü ise son anda durabildi. Çevredekiler, yaralı kadının yanına koşarak yardım etti. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken, vatandaşlar trafiğe kapalı alanda skuter kullanılmasına tepki gösterdi. Öte yandan, kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-05-10 15:53:21



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