'Kurtaran-2023 Tatbikatı'nda basın safhası başladı



Cavit AKGÜN-Fırat AKAY/MUĞLA, (DHA)TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği 'Kurtaran-2023 Tatbikatı'nın basın safhası başladı. Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen ve 17 ülkeden 41 gözlemcinin yer aldığı tatbikatta senaryo gereği satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatı icra ediliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 5-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği 'Kurtaran 2023 Tatbikatı'nın basın safhası başladı. Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 fırkateyn, 2 denizaltı, 2 denizaltı kurtarma gemisi, 1 kurtarma ve yedekleme gemisi, 1 mayın avlama gemisi, 1 karakol gemisi, 1 helikopter, 1 römorkör, 1 deniz karakol uçağı, 1 İnsansız Hava Aracı (İHA), 1 SAT botu, Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) timi, 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 ambulans helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan C-130 nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot, ABD'den 1 deniz karakol uçağı, Romanya'dan 1 dalış timi görev alıyor.

41 GÖZLEMCİ KATILDI

Kurtaran-2023'de bu yıl senaryo gereği, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş 1 denizaltının aranması, tespit ve teşhis edilmesi gerçekleştirildi. Tatbikatın bugün yapılacak kurtarma eğitimleri kapsamında ise satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya personel kurtarma araçlarıyla müdahale ediliyor. Tatbikata ABD, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Endonezya, Güney Afrika, Katar, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Polonya, Romanya, Singapur, Suudi Arabistan ve Umman'dan 41 gözlemci de katıldı. Kurtarma faaliyetini gerçekleştirmek için Marmaris Aksaz Limanı'ndan Akdeniz'e hareket eden TCG Alemdar Denizaltı Personel Arama Kurtarma Gemisi'nde tatbikatla ilgili basın brifinginde Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız yer aldı.

'2 DENİZALTIYA EŞ ZAMANLI OLARAK KURTARMA FAALİYETLERİ İCRA EDİLMEKTEDİR'

Brifingde bilgilendirme yapan Kurtarma ve Sualtı Komutanı Deniz Albay Cemil Şen, "Bu yıl 6'ncısı icra edilen Kurtaran-2023 Tatbikatı'nda satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatı kapsamında denizaltının aranması, yaşam desteği sağlanması ve personelinin kurtarılmasına ilişkin eğitimler icra ediliyor. Ayrıca tatbikata iştirak eden diğer ülke personeli ile denizaltı kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşılması ve kuvvet komutanlıkları ile kamu kurumları arasında birlikte çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Doğu Akdeniz'de icra edilen tatbikat kapsamında milli kurtarma gemileri ile farklı sahalarda dibe oturmuş 2 denizaltıya eş zamanlı olarak kurtarma faaliyetleri icra edilmektedir" dedi.

'ACİL YAŞAM DESTEK PAKETLERİNİN ULAŞTIRILMASI SAĞLANDI'

Albay Şen, 17 dost ve müttefik ülkeden toplam 41 personelin tatbikata katıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurtaran-2023 Tatbikatı kapsamında 5 Mayıs tarihinde tatbikat öncesi seyir brifingi icra edilmiş, denizaltı harekat kontrol makamı tarafından 6 Mayıs tarihinde verilen alarm mesajına istinaden arama kurtarma birlikleri tarafından satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranmasına yönelik usul ve esasların denenerek icra edilmesi sağlandı. Arama faaliyetlerini müteakiben satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya personel kurtarma araçları ile müdahale edilmesi, denizaltıya harici havalandırmanın sağlanması ve acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması sağlandı. Paraşütlü arama kurtarma ekibinin kazazedelere ilk müdahale eğitimleri ile kazazedelerin triyaj, tedavi ve tahliyeleri için gerekli tıbbi desteğin verilmesine yönelik tatbikat faaliyetleri icra edildi. Kurtaran-2023 Tatbikatı basın günü kapsamında tatbikata katılan arama kurtarma unsurlarının tanıtılması ve fiili olarak icra edilecek kurtarma eğitimlerinin yerinde izlenmesi sağlandı."

UZMAN EKİPLER, KAZAZEDELERE GEREKLİ MÜDAHALELERİ YAPTI

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Kurtaran-2023 Tatbikatı'nın basın safhasının ilk bölümü gerçekleştirildi. Senaryo gereği satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltında mahsur kalan kazazedelerin serbest çıkışı için çalışma yapıldı. İlk olarak 'TCG Alemdar' gemisinden, uzaktan kumandalı su aracıyla (ROV) denizaltının yeri tespit edildi.

35 metre derinlikteki personel serbest çıkış faaliyetini gerçekleştirdikten sonra kurtarma ekibi tarafından bota alınıp, 'TCG Alemdar'a intikal ettirildi. Kazazedeler, sağlık durumlarına göre yüzer hastaneye dönüştürülen 'TCG Alemdar' gemisindeki basınç odası, ameliyathane ve ara yoğun bakım odasına alındı. Burada uzman ekipler, kazazedelere gerekli müdahaleleri yaptı. Sağlık durumu ağır olan kazazedelerden 1'i, geminin güvertesine indirilen helikopterle tam teşekküllü hastaneye götürüldü.

31 ÜLKEDEN 32 ATEŞE KATILIM SAĞLADI

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Kurtaran-2023 Tatbikatı' basın safhasının ikinci bölümünde denizaltı dalgıçlarla acil destek yaşam paketi ulaştırıldı. Senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltıların ilk olarak yerleri sonar cihazlarıyla tespit edildi. Ardından uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) daldırılıp, bulunan cisimlerin denizaltı olup olmadığı ve yüzeyinde hasar bulunup bulunmadığı saptandı. Su yüzeyinden 35 metre aşağıda bulunan denizaltıdaki personele, bin metre uzaktan kumandalı su altı aracı TCB Istakoz-2 (ROV) ile içerisinde yiyecek, ilaç ve yedek parça bulunan acil destek yaşam paketi ulaştırıldı. Hemen ardından kıyafetlerini giyen dalgıçlar, denizaltı yanına indi. Dalgıçların, denizaltı temiz hava akışı sağlanması için imla egzoz hortumları bağlayıp sonra yeniden 'TCG Alemdar' gemisine çıkmasıyla tatbikat senaryosu başarıyla tamamlandı.

Öte yandan tatbikatın 9 Mayıs'ta gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci Günü'ne Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun yanı sıra 31 ülkeden 32 askeri ataşe de katılım sağladı. Kurtaran-2023 Tatbikatı yarın sona erecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN Fırat AKAY

2023-05-11 11:54:46



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