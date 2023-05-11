Şampiyon Çağdaş Bodrum parkede

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BODRUM, (DHA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen hafta Depomaxx Haremspor'u da yenerek ilk sezonunda şampiyonluğunu ilan edip Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Çağdaş Bodrum Spor yarın Mersin Büyükşehir Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak. Edip Buran Spor Salonu'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Ligde üst üste 12 galibiyet alan Bodrum temsilcisi 28 haftayı 25 galibiyetle geçti. Çağdaş Bodrum bu randevunun ardından şampiyonluk kupasına son hafta 21 Mayıs Pazar günü Finalspor'u ağırlayacağı maçla kavuşacak. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-05-11 12:18:51



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