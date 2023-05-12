Yangında ölen İngiliz kadın, eşiyle 1,5 yıldır karavanda yaşıyormuş

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, karavanda çıkan yangında hayatını kaybeden İngiliz Hayley Louise Pearce (54) toprağa verildi, yaralı eşi Vedat Tuğrul Dirik ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Çiftin evlendikten sonra yaklaşık 1,5 yıldır ilçedeki yüksek kiralar nedeniyle karavanda kaldığı belirtildi.

Gürece Mahallesi'nde 11 Mayıs'ta İngiliz Hayley Louise Pearce ile Türk vatandaşı eşi Vedat Tuğrul Dirik'in kaldığı karavanda, elektrikli ısıtıcı nedeniyle yangın çıktı. Yangında Pearce hayatını kaybetti, eşi yaralı kurtuldu. Dirik, sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dirik, tedavi sonrası taburcu edildi. Hayley Louise Pearce ile Vedat Tuğrul Dirik'in 2021'nin Aralık ayında evlendiği, arkadaşlarına ait araziye karavan yerleştirip, o tarihten bu yana burada kaldıkları öğrenildi. Çiftin Bodrum'daki yüksek kiralar nedeniyle karavanda kallmayı tercih ettikleri belirtilirken, Pearce'nin cenazesi, dün ailesi tarafından Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alıp, Yukarı Akçaalan Mezarlığı'nda toprağa verildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-05-12 12:52:09



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