Bodrumspor'un inancı tam

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BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off'u garantilemeyi hedefleyen Bodrumspor, salı günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Yılport Samsunspor maçı için kenetlendi.

Süper Lig'e yükselmeyi haftalar önce garantileyen rakibinden 3 puan alması halinde Play-Off oynamaya hak kazanacak Bodrumspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, teknik direktör İsmet Taşdemir takımına güvendiğini söyledi. Sezon başından bu yana çok iyi mücadele ettiklerini belirten Taşdemir, "Tarihimizde ilk kez mücadele ettiğimiz Spor Toto 1'inci Lig'de başarımızı Play-Off oynayarak taçlandırmak amacındayız. Samsunspor deplasmanı çok zorlu geçecek. Rakibimiz Süper Lig biletini aldı. Dolu tribünler önünde oynayacağız. Biz kendi futbolumuza odaklanıp istediğimiz skoru alacağız" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-05-13 11:25:53



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