Zeynep'in ölüp ölmediğini kontrol etmek için geri dönmüş (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran'ı av tüfeğiyle göğsünden vurup, cesedini yol kenarına attığı öne sürülen, İzmir'de aracın kanlı koltuk kılıflarını döşemecide değiştirirken polis tarafından yakalanan Erdem Daşkara, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN

2023-05-13 18:31:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.