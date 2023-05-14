Bodrum'da sahilde başından vurulmuş olarak ölü bulundu



Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Mehmet Gülsüm (41) başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Gülsüm'ün gece saatlerinde Gümbet'te bir eğlence mekanında kavga ettiği kişi tarafından öldürüldüğü ileri sürülürken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Gümbet Barlar Sokağı'ndan sahile inen vatandaşlar, bir kişinin kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hareketsiz yatan kişinin Mehmet Gülsüm olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Gülsüm'ün tabancayla başından vurulduktan sonra hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Gülsüm'ün cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Mehmet Gülsüm'ün gece saatlerinde Gümbet'te bir eğlence mekanında kavga ettiği kişi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-05-14 12:08:32



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