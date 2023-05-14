Bodrum'da oyunu kullanan sahile akın etti

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da oyunu kullanan vatandaşlar sahile akın etti.
Bodrum'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Sandıklarda oy kullanma işlemi sürerken, oyunu kullanan vatandaşlar sahillere akın etti. Hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Bodrum'da vatandaşlar denize girmenin ve güneşlenmenin keyfini yaşadı. Başta Kumbahçe olmak üzere Gümbet ve Bitez sahillerinde yoğunluk olduğu görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-05-14 15:17:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.