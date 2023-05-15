Bodrumspor şampiyon önünde garanti peşinde



BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'nci Lig'de son olarak evinde Altınordu'yu 1-0 yenerek Play-Off yolunda avantaj yakalayan Bodrumspor, yarın deplasmanda haftalar önce Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen lider Yılport Samnuspor'un rakibi olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Tarihinde ilk kez bu sezon 1'inci Lig'de mücadele eden 58 puanla 6'ncı sıradaki Bodrumspor, Samsunspor'u yendiği takdirde bitime 1 maç kala Play-Off oynamayı garantileyecek. Bodrum beraberlik halinde ise rakiplerinin alacağı sonuçlara göre sıralamasını belirleyecek.

Yeşil-beyazlıların teknik direktörü İsmet Taşdemir, Samsunspor deplasmanına puan ya da puanlar için gittiklerini belirterek, "Burada kazanıp işi bitirmek istiyoruz. Toplamda 2 puan bizi Play-Off'a taşıyacak. Süper Lig'e yaksilmeyi garantilemiş, iyi bir ekibe karşı oynayacağız. Rakibimiz yoğun taraftar desteğini de alacak. Ancak biz kendi futbolumuza odaklanıp istediğimizi almak istiyoruz" dedi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Bodrum'da oynanan maçta gol sesi çıkmamıştı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-05-15 11:14:05



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