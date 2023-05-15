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Fethiyespor 4'te 4 peşinde

DHA

Fethiyespor 4'te 4 peşinde


FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 galibiyet alırken rakip fileleri 18 kez sarsan Fethiyespor yarın kendisi için sezonun son sınavında Play-Off'u garantileyen 1461 Trabzon FK'yı ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta cumartesi günü deprem nedeniyle ligden çekilen Adıyamanspor FK deplasmanında oynaması gereken son maçı hükmen 3 puanla geçecek Fethiyespor'un bu randevu öncesi 49 puanı bulunuyor. Trabzon ekibi ise 71 puanda.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2023-05-15 11:54:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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