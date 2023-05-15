Fethiyespor 4'te 4 peşinde

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 galibiyet alırken rakip fileleri 18 kez sarsan Fethiyespor yarın kendisi için sezonun son sınavında Play-Off'u garantileyen 1461 Trabzon FK'yı ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta cumartesi günü deprem nedeniyle ligden çekilen Adıyamanspor FK deplasmanında oynaması gereken son maçı hükmen 3 puanla geçecek Fethiyespor'un bu randevu öncesi 49 puanı bulunuyor. Trabzon ekibi ise 71 puanda.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-05-15 11:54:08



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