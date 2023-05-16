Muğla ve ilçelerinde inşaat yasağı başladı



Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın dünyaca ünlü Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turistik ilçelerinde, inşaat yasağı başladı. Yasak, 15 Ekim'de sona erecek.

Her yıl turizm bölgelerinde uygulanan inşaat yasağı, Muğla'da ve ilçelerinde 15 Mayıs'ta başladı. Yasaklar kapsamında, ağır nakliyat, hafriyat ve harç gibi inşaat çalışmaları yapılamayacak. Sadece çevreye rahatsızlık vermeyecek küçük tadilatlar yapılabilecek. Altyapı çalışmaları ise ilgili kurumlardan izin alınarak yapılabilecek. 15 Ekim'de sona erecek yasakla ilgili Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından, ilçe kaymakamlıklarına genelgelerin tebliğ edildiği bildirildi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Fırat AKAY

2023-05-16 15:36:37



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