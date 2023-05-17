/// FOTOĞRAF İPTALİ/// Kocasının tahrayla saldırdığı kadın, kucağındaki bebeği ile otomobilden atladı

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Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

'Kocasının tahrayla saldırdığı kadın, kucağındaki bebeği ile otomobilden atladı' başlıklı haberimizdeki fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-05-17 00:40:20



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