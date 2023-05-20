Şampiyon Çağdaş Bodrum kupasına kavuşuyor

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BODRUM, (DHA) Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk yılında şampiyon olup Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantileyen Çağdaş Bodrum Spor yarın Finalspor'la oynayacağı son hafta maçında kupasını alacak. Bodrum Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.45'te başlayacak. Bodrum'un Süper Lig'deki ilk temsilcisi olacak Çağdaş Bodrum, maç sonu kupasına kavuşup sezonu tamamlayacak. Ligde 29 maçta 26 galibiyet alırken, evinde hiç mağlup olmayan Bodrum ekibi son 13 karşılaşmasını kazanmayı başardı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-05-20 11:00:06



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