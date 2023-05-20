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Marmaris'te yanan alanlar yeşillenmeye başladı

DHA

Marmaris'te yanan alanlar yeşillenmeye başladı


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde geçen yıl 4 bin 392 hektara yakın ormanın küle döndüğü alanlar yeniden yeşillenirken, yılan kartalı ile kerkenez olmak üzere yırtıcı kuş türleri de bölgeye gelmeye başladı.
Marmaris'in Bördübet mevkiindeki ormanda, 21 Haziran 2022 günü saat 20.00 sıralarında çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektarlık orman kül oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan tutuklandı.
'DİĞER ETÇİL TÜRLERİN DE GELMESİNİ BEKLİYORUZ'
Yangından kısa süre sonra yanan alanlarda önce 'maki' cinsi doğal bitkiler kendi kendine filizlenirken bölgeye başta yılan kartalı ve kerkenez olmak üzere yırtıcı kuş türleri de gelmeye başladı. Yanan alanlarda inceleme yaparak fotoğraflar çeken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yasin İlemin, "Önerilerimiz doğrultusunda toprak sürülmedi ve toprak altında yanmadan kalan sürgünler sayesinde bölge tekrar doğal olarak yeşeriyor. Yaban hayatı gelişiyor. Karasal küçük memeli ve sürüngenlerin alana yerleşmesi sonucu bölgeye başta yılan kartalı ve kerkenez olmak üzere yırtıcı kuş türleri de gelmeye başladı. Maki türlerinin gelişmesine bağlı olarak önümüzdeki yıllarda alana avlarını takip ederek gelecek olan karakulak ve diğer karasal etçil türlerin de gelmesini bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN
2023-05-20 12:29:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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