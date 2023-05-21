Zehirlenen 6 aylık Uraz bebekten sonra ablası Karya da öldü (2)

KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zehirlenme belirtisiyle 3 çocuğuyla hastaneye kaldırılan İnci Sandık'ın emzirdiği 6 aylık oğlu Uraz'ın dün hayatını kaybetmesinin ardından ablası Karya'da (6) bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uraz ve Karya Sandık için bugün Ortakent Köyiçi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene baba Alp Sandık, anne İnci Sandık ve yakınları ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazlarının ardından cenazeler gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-05-21 20:07:12
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.