Bodrum'da su alan tekne battı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da su alan tekne battı

DHA

Bodrum'da su alan tekne battı


Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su alan ahşap tekne battı. Teknede kimsenin olmadığı belirtilirken, sahibine ulaşılması için çalışma başlatıldı.
Kumbahçe önlerine demirlenen ahşap tekne, dün gece saatlerinde su alarak battı. Karaya oturan ve üst kısmı su üzerinde kalan teknede kimsenin olmadığı bildirildi. Sabah saatlerinde fark edilen tekne için Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerine haber veridi. Ekiplerce bölgede inceleme yapıldı. Teknenin sahibine ulaşmak için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-05-22 17:34:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli ...
Takip cihazlı 'Türkiye 100' isimli caretta caretta denizle buluştu
YEREL HABERLER Takip cihazlı 'Türkiye 100' isimli caretta caretta ...
Menteşe'de dolu yağışı
YEREL HABERLER Menteşe'de dolu yağışı
Fethiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Fethiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ...
Bodrumspor hedefini çizdi
YEREL HABERLER Bodrumspor hedefini çizdi
Bodrum'da 'seçim' etkisi; iç pazar durdu, yabancı turist sayısı arttı
YEREL HABERLER Bodrum'da 'seçim' etkisi; iç pazar durdu, yabancı ...
Muğla'da uydu takip cihazı takılan caretta caretta denize bırakıldı
YEREL HABERLER Muğla'da uydu takip cihazı takılan caretta caretta ...
Çağdaş Bodrumspor şampiyonluk turu attı
YEREL HABERLER Çağdaş Bodrumspor şampiyonluk turu attı
Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın üçüncüsü yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Yol Bisiklet ...
Zehirlenen 6 aylık Uraz bebekten sonra ablası Karya da öldü (2)
YEREL HABERLER Zehirlenen 6 aylık Uraz bebekten sonra ablası Karya ...
Bodrumspor - Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER Bodrumspor - Göztepe maçının ardından
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
YEREL HABERLER Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
Çağdaş Bodrum Spor kupasına kavuştu
YEREL HABERLER Çağdaş Bodrum Spor kupasına kavuştu
Bodrumspor-Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER Bodrumspor-Göztepe maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Hacı Esmer Avcı Tenis Kupası'nda Maria Lourdes Carle şampiyon oldu
YEREL HABERLER Hacı Esmer Avcı Tenis Kupası'nda Maria Lourdes Carle ...
DP Genel Başkanı Uysal, Muğla'da konuştu:
YEREL HABERLER DP Genel Başkanı Uysal, Muğla'da konuştu:
17. Bodrum Uçurtma Festivali yapıldı
YEREL HABERLER 17. Bodrum Uçurtma Festivali yapıldı
Bodrum'da gıdadan zehirlendiği iddia edilen bebeğin ablası da kurtarılamadı
YEREL HABERLER Bodrum'da gıdadan zehirlendiği iddia edilen bebeğin ...
Zehirlenen 6 aylık Uraz bebekten sonra ablası Karya da öldü
YEREL HABERLER Zehirlenen 6 aylık Uraz bebekten sonra ablası Karya ...
Zehirlenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı, emzirdiği 6 aylık bebeği öldü
YEREL HABERLER Zehirlenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı, ...
Bodrum'da gıdadan zehirlendiği iddia edilen 6 aylık bebek öldü
YEREL HABERLER Bodrum'da gıdadan zehirlendiği iddia edilen 6 aylık ...
AK Parti Muğla milletvekilleri mazbatalarını aldı
YEREL HABERLER AK Parti Muğla milletvekilleri mazbatalarını aldı
Otomobili alt yola uçan doktor, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobili alt yola uçan doktor, ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.