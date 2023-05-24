Muğla'da sağanak; yol çöktü

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde sağanak nedeniyle kara yolunun 20 metrelik kısmı çöktü.

Menteşe'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Aydın-Muğla kara yolunun 20 metrelik kısmında çökme oldu. Sürücülerin ihbarı ile bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, tek yönlü olarak trafiğe kapatılan yolda çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2023-05-24 13:55:16



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