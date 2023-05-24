Bodrum'da turistler yağmura rağmen denize girdi

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bazı yabancı turistler, zaman zaman sağanağa dönen yağmurda denize girdi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, dün sabah başlayan sağanak aralıklarla etkisini gösteriyor. Gümbet plajında bazı yabancı turistler, yağmura rağmen denize girdi.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-05-24 15:45:23



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