Türk caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer, 101 yaşında vefat etti

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- TÜRK caz müzisyeni, piyanist şantör Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 101 yaşında vefat etti. Gencer'in ölüm haberini, oğlu şarkıcı Bora Gencer sosyal medya hesabından duyurdu.
Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat etti. Bozkurt İlham Gencer'in ölüm haberini, oğlu şarkıcı Bora Gencer, sosyal medya hesabından duyurdu. Gencer yaptığı paylaşımda, "Babam Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebi dünya iyisi insan adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer'i kaybettik. Gereken bilgileri daha sonra vereceğim. Büyük üzüntü içerisindeyiz, çok uğraştık çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-05-24 20:40:47
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