Bodrum'da yelkenli teknedeki 71 kaçak göçmen yakalandı

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yelkenli tekne iile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 71 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi, yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 Mayıs'ta saat 10.00'da, Bodrum açıklarında yelkenli tekne içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, İtalya rotası üzerinde hareket halindeki tekneyi durdurup, buradaki 71 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-05-25 12:02:02
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